Зупинити перестрілки з понеділка. В ООС готуються до чергового перемир'я. Воно має розпочатися в ніч проти 27 липня. І відтоді заборонять наступальні, розвідувальні дії та роботу снайперів. Важке озброєння мають прибрати з населених пунктів і околиць. А рішення "стріляти у відповідь" прийматимуть лише після погодження з координаційним центром ОБСЄ.

Сьогодні ж режим припинення вогню ворог порушив 11 разів. Стріляв із важкого озброєння. Про ситуацію на передовій - Ірина Баглай.

Півроку як Максим в армії. 21 річний хлопець каже з малих років бачив себе лише військовим. Про війну на Донбасі дізнавався з сюжетів по телебаченню та розповідей від старших чоловіків.

Максим, військовослужбовець Збройних сил України:

То тіпа так легко, як на гражданці думалось. Уявлення про армію приходить коли ти тута не один місяць побудеш.

Свій перший бойовий досвід пам'ятає до дрібниць і кожного кроку.

Максим, військовослужбовець Збройних сил України:

12 ночі сплю після наряду і починають ложить. Встаєш і ховаєшся в щілину десь пів часа нас обстрілювали.

Це був перший але не єдиний обстріл. Хрещення вогнем загартувало Максима і вишколило в ньому головну армійську мудрість.

Максим, військовослужбовець Збройних сил України:

Розумієш, що особо не погеройствуєш треба мозгами думати. Коли це не перший раз происходить ти вже набираєшся опита ти не так панікуєш.

Не панікувати і діяти чітко - такі ж правила діють і на вогневій позиції гранатометника. Другий Максим має вже п'ятирічний бойовий досвід. Його задача подавити вогонь ворога і тим самим убезпечити своїх побратимів від уражень.

Максим, військовослужбовець Збройних сил України:

Когда уже идет серьезная угроза, то есть если это как минимум работает пулемет крупнокалиберный и его невозможно ответить стрелкотней то есть если пулемет надо брать на порядок выше.

Така відповідь Максима діє моментально на ворога як заспокійливе. Але щоб зробити один постріл, йому треба визирнути з окопу чи не в повний зріст і влучити. На все має лише 3 секунди.

Максим, військовослужбовець Збройних сил України:

Сначала наблюдаем смотрим откуда лучше, работает пулемет прикрывает, вылажу сразу выстрел и ухожу. Работает гранатометчик туда будет работать пулеметчик так же самое бмп то есть это будет уничтожение.

Випробувані обстрілами противника і загартовані підступністю його диверсійних груп, на обох Максимів тепер чекає новий досвід. Перевірка на витримку нервів - оборона в нових умовах - режиму тиші під пильним наглядом.