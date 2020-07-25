Замість зелених лісів Рівненщини - "місячна пустеля". Це не через кліматичні зміни, а через людську діяльність. Виною усьому - масштабний незаконний видобуток бурштину.

Висушені землі, на яких нічого не росте, ніхто не відновлює. Тому місцеві жителі вдалися до креативу. Якого - дізнавалася наша Сніжана Сидорук.

Ось так вигляд має одне з незаконних місць видобутку бурштину поблизу Клесова. Місцеві намивали тут каміння років з двадцять. Тепер ця місцина нагадує радше пустелю.

Викорчувані дерева, кількаметрові ями й всюди суцільний пісок. А все тому, що тут роками добували сонячне каміння. Місцеві перемили цю територію вздовж і впоперек. Тепер на цих землях нічого не росте. І ніхто її не рекультивує.

Василь Гриник, голова Клесівської об'єднаної територіальної громади:

Все, що незаконно воно є і біда, і воно є порушення. В країнах світу воно більш цивілізовано робилося, але що вже сталося, то сталося. До 6 гектарів порушених земель. Це дуже великі мільйони, мільйони, а може і більше. Дійсно, без держави ми його не можем зробити.

Щоб повернути цим територіям колишню красу і плодючість - потрібен не один мільйон, і навіть не одне покоління. У місцевої влади на це грошей немає і взяти нізвідки. Тож вирішили - хоч якось використати це на благо. Кратери та вирви. Пейзажі більше нагадають якусь незаселену планету. Непогана атракція - вирішили в громаді і запросили туристів. Аби всьому світу показати - на що може перетворитися гонитва людей за наживою.

Он бачите, коли приїхать до нас, можна просто походить і найти, як я кажу свій скарб.

Щоб дістатися місць незаконного видобутку бурштину, потрібен всюдихідний транспорт - квадроцикл.

По суцільному бездоріжжю вирушаєм на бурштинове сафарі. Зараз копачів тут не має. Вони працюють переважно під покровом ночі. Старателів не налякав ані так званий закон про янтар, ані карантин. Просто камінь, кажуть місцеві, впав у ціні, а збувати його за кордон тимчасово припинили.

Дмитро, житель селища Клесів:

Можна знайти, якщо шукати. До 500 грамів, можна й до кілограма найти.

А ці піщані гори, де влаштовують нині янтарне сафарі, - наслідки господарювання держпідприємства "Бурштин України". Нині воно - банкрут. Слідів відновлення земель - жодних. Тепер це місце лише для туристів.

Саме на таких землях ми зможемо з вами як мандрівники висадити бурштинове дерево.

Бурштинові в цьому краї - навіть водойми. Ось це Голубе озеро. Назву отримало через чисту блакитну воду. Це - затоплена копальня, на дні якої поклади сонячного каміння.

Андрій Пехотін, співзасновник проєкту:

Він дає багато корисних якби якостей для води плюс до всього тут є гліцерин. Тут, коли люди покупаються, навіть шкіра після того, як зробили СПА.

Та не янтарем єдиним приваблюють туристів. У Клесові добувають ще й граніт. Ось найбільший в Україні чинний кар'єр. А над колією, якою вивозять каміння, утворився зелений коридор зі сплетених дерев. Його вже назвали Тунелем щастя. Місцеві переконані, що невдовзі він може скласти конкуренцію всесвітньовідомому Тунелю кохання в Клевані. Якщо, звичайно, поруч не почнуть мити бурштин.