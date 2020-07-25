Зовсім не фастфуд. У Сполучених Штатах відсвяткували Національний день хот-дога - неймовірно популярної страви в Америці.

Чому жителям країни він так смакує? Чому цього року несподівано його роблять не тільки із сосисками, а й з лобстерами? Сорок різних способів як приготувати хот-дог - знає Дмитро Анопченко.

Вулиці ще напівпорожні, міста тільки-но оговтуються після карантину, але хот-доги вже продають. Крамнички і пересувні ятки, де їх готують, відкрилися першими. Адже без вишуканих ресторанних страв простий американець ще може прожити, а от без фірмового гарячого бутерброда - ні.

Нікуди більше не ходжу, жодних вечірок, бо розраховуватися стало складніше. Тож залишається тільки дорогою щось купити.

І купують. За статистикою в Америці щороку продають 20 мільярдів хот-догів. Тобто, виходить, що кожен житель країни, від немовляти до зовсім старенького, за рік з'їдає щонайменше сім десятків цих бутербродів.

Але статистику неабияк корегують ось такі конкурси - хто за 10 хвилин з'їсть хот-догів найбільше.

Цьогорічна переможниця встигла з'їсти 48 з половиною, а незмінний чемпіон Америки, Джо Честнат, - аж 75.

Для нас із вами - тих, хто виріс по інший бік Атлантики, - коли чуєш слово хот-дог, то асоціація тільки одна. Засмажена сосиска в теплій булочці, залита кетчупом чи майонезом. Несмачно, не корисно, словом - фастфуд.

Але для американців це і справді улюблена національна страва, є чотири десятки способів її приготування. І всі знают про “хот-дог гавайський”.

Коли до сосиски додаєш смажені ананаси, халапіньйо або супер гострий червоний перець. І заправляєш майонезом, змішаним із соусом "Теріякі".

Або “каліфорнійський”, коли обов'язково треба додати томати, черрі, смачніше, коли висушені на сонці, козячий сир, і тоненький шматочок авокадо.

Для “Тайського” треба підсмажити не тільки сосиску, а й креветку. І коли готуєш - полити все білим вином.

Або хот-дог “по-сіетловськи”. Рецепт дивний. Кладіть, що заманеться - скажімо, карамелізовану цибулю. Не забудьте лише про сир "Філадельфія", яким треба намазати булочку. Ну що ж - вийшло смачно.

23 липня - у День хот-дога - згадують ці рецепти, а грилі мали б стояти в центрі всіх великих міст Америки. Святкують зазвичай масштабно.

Торік, наприклад, зробили найбільших хот-дог у світі, побивши рекорд Гіннеса. 30 кілограмів ваги, півтора метра завдовжки. Сосиску довелося смажити дві години перед тим, як можна було нарешті подати до столу.

Але цього року уперше за багато десятиліть - усі заходи скасували через коронавірус.

І готувати улюблені нацією хот-доги людям довелося самотужки. Хтось полінувався - робив їх за традиційним рецептом, просто сосиски на грилі смажив. А от у Каліфорнії навпаки, саме зараз з'явився “коронавірусний рецепт”. Хот-доги із сосискою і лобстером. Здавалося б, зараз не час розкошувати! Але річ у тому, що більшу частину тутешнього улову відправляли в Китай. Ще навесні експорт майже зупинили, а отже і ціни впали. Причому так, що лобстери перестали бути делікатесом, а отже миттєво з'явився ще один, новий, 41 рецепт хот-догу.