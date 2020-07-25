11 мільйонів тонн непотребу щорічно викидають українці. Це майже 300 кілограмів на людину. На сьогодні в країні з десяток офіційних сміттєвих полігонів. А от неофіційних майже 30 тисяч.

У Дніпрі, навіть, почали вести реєстр стихійних звалищ. Та комунальники скаржаться: нові виникають швидше, ніж встигають ліквідовувати наявні. Чи вирішить проблему суворе покарання? - дізнавалася Олена Мендалюк.

Тонни сміття, як побутового, так і будівельного. Таку картину можна побачити на околицях Дніпра. Приміром, селище Західне. Тут вздовж дороги гори непотребу - простягаються на десятки метрів.

Вот эти вот пакеты, вот это все, это в основном носят ночью.

Таїсія розповідає, сміття просто на узбіччя дороги викидають жителі приватного сектору, а будівельний непотріб привозять цілими камазами.

Таїсія, жителька Дніпра:

С частных секторов несет вот туда. Мы начинаем кричать, он нас не слышит. Он нас матами и несет вот туда по прямой дороге. С машинами едут, вот если гаражные едут, то они вот тут была дорога. Вон Туда едут. Вот там вот, они туда выбрасывают.

Поруч зі звалищем живуть люди. Їхні домівки усього в кількох метрах. Люди скаржаться - понад 30 років вимушені миритися із таким сусідством. Влітку потерпають від смороду та щурів.

Любов Поцелуєва, жителька Дніпра:

Проезжают машины и с машин прям сбрасывают вниз. Там оградили, был огородик. Теперь его нет, потому что там мусором забито.

Антоніна, жителька Дніпра:

Это мыши, крысы. У нас же дети. Очень мешает эта свалка нам.

Таких сміттєзвалищ лише у Дніпрі більше, ніж 200, і це тількі ті, які зареєстрували, кажуть у департаменті екологічної політики Дніпровської міськради. Стихійні звалища створюють самі ж люди, переважно у приватному секторі. І майже щодня комунальники вивозять тонни непотребу, але це допомагає не надовго. Вже за кілька днів після прибирання люди зносять нові пакети.

Олег Семенко, директор департаменту екологічної політики міськради Дніпра:

Под официальными полигонами около 9,5 тысяч га наших земель украинских. Если мы это все переведем на несанкционированные свалки я вам смело могу сказать, это еще порядка 10 тысяч га, как минимум. Отсутствие контроля, отсутствие понятных штрафов, отсутствие органов экологической прокуратуры, экологической полиции, который просто упразднены. Это нужно возвращать. Без жесткого контроля и жесткого наказания, Мы эту проблему не победим.

Зловити за руку порушника дуже складно. Та й налякати покаранням майже неможливо. Штраф - трохи більше, ніж тисяча гривень, людей не зупиняє. За словами Олега Семенко, вже пів року, як у верховній раді не можуть ухвалити закон про поводження з відходами, який суттєво збільшує штрафи.

Олег Семенко, директор департаменту екологічної політики міськради Дніпра:

Увеличивается в десятки раз, а для юридических лиц, в сотни раз. Для нас принципиально, у нас нет в принципе закона по обращению с отходами. Все это размыто имеет двойное, иногда тройное, толкование.

Ще один з варіантів вирішення проблеми зі стихійними смітниками - надати місцевій владі відповідні повноваження безпосередньо впливати на порушників. Та для цього теж необхідні законодавчі зміни. Коли, та чи взагалі будуть вони - питання риторичне.