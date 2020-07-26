Водолазы спасли "квартет" парней, которых на матрасе унесло на середину Днепра [ Редактировать ]
В субботу, 25 июля, в городе Днепре компания из четырех парней на надувном матрасе из-за сильного течения оказалась посреди Днепра. К их спасению были привлечены водолазы, сообщает ГСЧС.
Прохожий заметил, что под центральным мостом через реку Днепр, в Соборном районе областного центра, четыре человека на надувном матрасе нуждаются в помощи. В 19:15 гражданин позвонил спасателям, которые незамедлительно прибыли на место.
Водолазы пересадили ребят на спасательный катер "Колибри" и доставили их на берег целыми и невредимыми. От оказания медицинской помощи молодые люди отказались, отделавшись легким испугом.
Ранее сообщалось, что в Кирилловке мать с дочкой унесло в море на матрасе.
по теме
Медузы и рыбы-иглы: в Днепре появились необычные обитатели
Такая ситуация возникла в водохранилищах на реке
В Украине ожидается сильный подъем воды в реках
Об опасном явлении предупредили в ГСЧС
ДТП на Дніпропетровщині: чому водій маршрутки втік з місця аварії
На Дніпропетровщині добу шукають водія приміської маршрутки, який утік після аварії. І це при тому, що його вина в ДТП - неоднозначна і не доведена
Ушел и не вернулся: в Днепре третий день ищут мужчину с инвалидностью
С 21 июля в Днепре ищут пропавшего без вести Лендзинского Виталия Сергеевича