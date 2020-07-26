В субботу, 25 июля, в городе Днепре компания из четырех парней на надувном матрасе из-за сильного течения оказалась посреди Днепра. К их спасению были привлечены водолазы, сообщает ГСЧС.

Прохожий заметил, что под центральным мостом через реку Днепр, в Соборном районе областного центра, четыре человека на надувном матрасе нуждаются в помощи. В 19:15 гражданин позвонил спасателям, которые незамедлительно прибыли на место.

Водолазы пересадили ребят на спасательный катер "Колибри" и доставили их на берег целыми и невредимыми. От оказания медицинской помощи молодые люди отказались, отделавшись легким испугом.

Ранее сообщалось, что в Кирилловке мать с дочкой унесло в море на матрасе.