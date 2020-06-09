Названа основная версия смерти депутата Давиденко [ Редактировать ]
Основной версией смерти народного депутата, члена группы "Доверие" Валерия Давыденко рассматривается самоубийство.
Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью "Українським новинам".
В то же время она отметила, что следствие продолжает изучать разные версии в этом деле.
"Я думаю, что ответ даст следствие. Основная версия, на данный момент, остается - самоубийство", - подчеркнула Венедиктова.
Напомним, депутата от группы "Доверие" в Верховной Раде Валерия Давиденко 23 мая 2020 года нашли мертвым в киевском офисе. У Давиденко было одно огнестрельное ранение. В полиции открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
Ранее сообщалось, что Ляшко намерен пройти в Раду вместо погибшего депутата Давиденко.
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