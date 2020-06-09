Основной версией смерти народного депутата, члена группы "Доверие" Валерия Давыденко рассматривается самоубийство.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью "Українським новинам".

В то же время она отметила, что следствие продолжает изучать разные версии в этом деле.

"Я думаю, что ответ даст следствие. Основная версия, на данный момент, остается - самоубийство", - подчеркнула Венедиктова.

Напомним, депутата от группы "Доверие" в Верховной Раде Валерия Давиденко 23 мая 2020 года нашли мертвым в киевском офисе. У Давиденко было одно огнестрельное ранение. В полиции открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Ранее сообщалось, что Ляшко намерен пройти в Раду вместо погибшего депутата Давиденко.