Папа Римский Франциск поддержал договоренность о прекращении огня на Донбассе. Об этом сообщает Vatican News.

Я узнал, что недавно членами Трехсторонней контактной группы в Минске было принято очередное решение о прекращении огня на Донбассе. Благодаря за этот знак доброй воли, направленный на возвращение мира в этот многострадальный регион, молюсь за то, договоренность, наконец, была реализована, включая также эффективный процесс разоружения и разминирования

Также он подчеркнул, что только так можно возобновить доверие и заложить основы для примирения.

Напомним, ранее мы сообщали, что боевики "ДНР" и "ЛНР" получили приказ соблюдать режим тишины.

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Как мы ранее писали, на Донбасс прибывают опытные миротворцы миссий ООН.