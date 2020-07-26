Папа Римский поддержал соглашение о прекращении огня на Донбассе [ Редактировать ]
Папа Римский Франциск поддержал договоренность о прекращении огня на Донбассе. Об этом сообщает Vatican News.
Я узнал, что недавно членами Трехсторонней контактной группы в Минске было принято очередное решение о прекращении огня на Донбассе. Благодаря за этот знак доброй воли, направленный на возвращение мира в этот многострадальный регион, молюсь за то, договоренность, наконец, была реализована, включая также эффективный процесс разоружения и разминирования
Также он подчеркнул, что только так можно возобновить доверие и заложить основы для примирения.
Напомним, ранее мы сообщали, что боевики "ДНР" и "ЛНР" получили приказ соблюдать режим тишины.
Читайте также, в ТКГ договорились о полном прекращении огня на Донбассе.
Как мы ранее писали, на Донбасс прибывают опытные миротворцы миссий ООН.
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