Некомпетентність влади веде до краху економіки - Віктор Медведчук [ Редактировать ]
Некомпетентність влади призводить до краху економіки, вважають в опозиції. І додають: через відсутність управлінських навичок уряду занепадають головні галузі промисловості.
Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Самые главные три процесса, которые являются главными врагами Украины - это, с одной стороны, деиндустриализация, с другой - деградация, с третьей - деинтеллектуализация. Мы уничтожаем самые большие и самые весомые фундаментальные отрасли нашей промышленности. И вопрос не только в пандемии и в борьбе с коронавирусом, которые имеют место сегодня. Падение экономики началось в 19 году, продолжается в 20, и усугубилось именно теми процессами, которые были заложены с приходом сначала правительства Гончарука, а сегодня правительства Шмыгаля. Т.е, непрофессиональной, дилетантской политикой исполнительной власти - т.е., в первую очередь, правительства.
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