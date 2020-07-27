Илон Маск предложил уникальную альтернативу наушникам [ Редактировать ]
Компания известного изобретателя Илона Маска Neuralink заявила о разработке специальных мозговых имплантов, которые позволяют транслировать музыку в мозг с помощью специальных чипов, что позволит не носить наушники.
Об этом говорится на официальном сайте компании.
Отмечается, что трансляция музыки – первая функция мозговых чипов. Вторая – возможность избавиться от таких заболеваний, как шизофрения и деменция (форма склероза).
Компания Neuralink была создана Маском в 2016 году.
В 2019 году Маск рассказывал о том, что компания занимается разработкой некоего интерфейса мозг-компьютер, чтобы помочь людям с заболеваниями головного мозга.
После этого в сети сообщили о разработке чипов, цель которых – помочь людям с неврологическими и моторными расстройствами. С их помощью собираются помочь людям бороться с депрессией.
Маск отметил, что имплантация чипа от Neuralink будет такой же простой, как лазерная хирургия глаза. С виду чип будет похож на швейную машинку, которая "прошивает мозг и устанавливает чип на какую-то определенную глубину для интеграции с нейронами".
Ранее сообщалось, что Илон Маск испытает чипирование человека в течение года.
по теме
В Швейцарии создали антикоронавирусные джинсы
Швейцарская компания разработала технологию, которая позволяет создавать антивирусные джинсы
Невозможно разрезать: ученые создали уникальный материал
Британские и немецкие ученые создали первый в мире материал, который невозможно разрезать
Ученые создали невидимое зеркало: как пользоваться - пока не придумали
Немецкие ученые разработали самое тонкое и легкое оптическое зеркало
Парень пытался заправить электрокар Tesla бензином (видео)
Американский иллюзионист Джастин Флом случайно стал свидетелем забавного случая на заправке
Серьги для наушников: Louis Vuitton презентовал эксклюзивную новинку
Украшение легко надевается на корпус гаджета и снимается также без сложностей