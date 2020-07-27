В Бердянске дожди затопили город, улицы превратились в реки. Об этом сообщает местное издание "Бердянск 24".

Очевидцы запечатлели, как автомобили практически "плавают" по затопленным улицам города.

Также сообщается, что в центральной части города пропало электроснабжение.

Ранее мы писали о том, что в Харькове затопило рынок.