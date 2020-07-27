Бердянск начал "тонуть" (фото) [ Редактировать ]
Затопленный Бердянск / Фото: Бердянск 24
В Бердянске дожди затопили город, улицы превратились в реки. Об этом сообщает местное издание "Бердянск 24".
Очевидцы запечатлели, как автомобили практически "плавают" по затопленным улицам города.
Также сообщается, что в центральной части города пропало электроснабжение.
Ранее мы писали о том, что в Харькове затопило рынок.
по теме
Prev Next
27 июля 2020 10:14
В Украине объявили штормовое предупреждение
В понедельник, 27 июля, в Украине изменятся погодные условия
26 июля 2020 06:00
Прогноз погоды на 26 июля: Украину "накроют" дожди с грозами
Где в Украине пройдут дожди 26 июля
25 июля 2020 04:32
Погода на выходные: где пройдут дожди
На выходных, 25-26 июля, в Украине будет переменная облачность
21 июля 2020 20:40
Непогода в Киеве "убила" несколько автомобилей (видео)
В Киеве из-за непогоды люди лишились авто