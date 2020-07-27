Собака-поводырь "превратилась" в виртуальный инструмент (видео) [ Редактировать ]
Ученые из британского университета разработали виртуальный прибор, который заменит слабовидящим людям собаку-поводыря.
Об этом сообщает New Atlas.
По информации, прибор оснастили навигационной системой, которую используют в составе систем управления движения космических аппаратов, в том числе используемых на Международной космической станции.
Собака-поводырь играет важную роль в качестве средства передвижения для слабовидящих, но такое решение не всем подходит. Такие вещи, как стоимость, небольшая квартира или даже аллергия на животных могут помешать человеку завести собаку.
Отмечается, что прибор получи название "Тея" и во время пользования ним человек будет чувствовать натяжение в случае отклонения от маршрута. Он ориентируется благодаря камерам, которые строят трехмерное изображение окружающей среды.
Читайте также, в США изобрели поводыря, который работает от GPS-навигатора. Он позволяет незрячим и слабовидящим распознавать объекты и ориентироваться на местности.
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