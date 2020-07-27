Замглава Черниговской ОГА заразился COVID-19 [ Редактировать ]
Фото: Александр Савченко / cheline.com.ua
В понедельник, 27 июля, у заместителя главы Черниговской областной государственной администрации Александра Савченко подтвердили заражение коронавирусом. На данный момент он лечится дома.
Об этом сообщает "Суспільне".
По словам Савченко, заболевания у него протекает бессимптомно.
Ранее мы писали о том, что по состоянию на понедельник, 27 июля, в Украине зафиксировали 65 656 случаев COVID-19.
по теме
Prev Next
24 июля 2020 11:44
Для полетов по Украине ПЦР-тесты сдавать не нужно - МОЗ
тепанов подчеркнул, что нет ни одной причины устанавливать такое требование
24 июля 2020 09:00
Число зараженных COVID-19 в Украине снова возросло
По состоянию на пятницу, 24 июля, в Украине зафиксировали 62 823 случаев COVID-19
22 июля 2020 21:22
Вакцина от COVID-19: Ляшко рассказал о стоимости
Так, в Украине сначала будут вакцинировать врачей, сотрудников силовых структур