У Криму прощалися із сином активіста Руслана Сулейманова [ Редактировать ]
У Криму сьогодні прощалися із сином активіста Руслана Сулейманова. Трирічного Муса поховали на кладовищі в селищі Строганівка. Там, де він і мешкав із мамою.
Маленький хлопчик зник з власного подвір'я 24 липня. Його шукали два дні більш як дві тисячі людей. І зрештою знайшли тіло у вигрібній ямі біля будинку. Як твердять правоохоронці - слідів насильницької смерті на тілі дитини не знайшли.
Його батько Руслан Сулейманов - один з фігурантів справи Хізб ут-Тахрір. Він перебуває у Сімферопольському СІЗО. Попрощатися із сином йому не дали.
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