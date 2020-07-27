У Криму сьогодні прощалися із сином активіста Руслана Сулейманова. Трирічного Муса поховали на кладовищі в селищі Строганівка. Там, де він і мешкав із мамою.

Маленький хлопчик зник з власного подвір'я 24 липня. Його шукали два дні більш як дві тисячі людей. І зрештою знайшли тіло у вигрібній ямі біля будинку. Як твердять правоохоронці - слідів насильницької смерті на тілі дитини не знайшли.

Його батько Руслан Сулейманов - один з фігурантів справи Хізб ут-Тахрір. Він перебуває у Сімферопольському СІЗО. Попрощатися із сином йому не дали.