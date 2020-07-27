Де в Європі жити... найдешевше? Виявляється, в Україні. Щоправда, не для українців. У липні традиційно оновлюють міжнародні рейтинги вартості життя в різних містах. Серед критеріїв - вартість житла, їжі, транспорту, комуналка. Так от найдешевшим містом Європи виявилися... українські Суми, а найдорожчим швейцарський Цюріх. Київ теж унизу рейтингу, недалеко від Сум, а от Лондон на горі.

Тож як це - жити у Києві та Лондоні - вирішили порівняти наші кореспондентки Анна Філь та Світлана Чернецька.

Лондон одна з найдорожчих столиць Європи. Випереджає Рим, Берлін і Стокгольм. Навіть для багатьох британців це місто - не по кишені.

Ми вирішили підрахувати - скільки коштує один день киянина і один день лондонця.

Почнімо з ранкових міжнародних ритуалів. Куди ж без кави зі свіженькою випічкою.

Добрий день. Мені, будь ласка, капучино середній і круасан з шоколадом.

Таке вранішнє задоволення мені коштувало 65 гривень. Могло бути й більше. Та це середня київська ціна. Далі їдемо на роботу.

Пересуватися Києвом - недешево. А почасти довго, якщо стоїш у заторах. На громадський транспорт - метро, трамвай чи тролейбус - одна ціна, квиток 8 гривень.

Та що для українця дорого, для європейця - дріб'язок. Ну, принаймні вартість проїзду.

У британській столиці найдешевше їздити автобусами - за фунт 50 можете кататися цілу годину на різних маршрутах. Але це виходить у 6 разів дорожче, аніж у Києві - 53 гривні. При тому що автобуси - не найшвидший транспорт.

Метро в Лондоні зручне та розгалуджене. Але що далі ви їдете - то дорожче. Крім того, додаткову плату беруть за проїзд у години пік. Найкоротший і найдешевший маршрут - 2 фунти 40 - це 85 гривень - у 10 разів дорожче за квиток у київській підземці.

Додайте до цього 2 фунти 40 за мій сніданок - каву і круасан. Ще до початку робочого дня я витратила понад 200 гривень. А яка там ситуація в Києві?

А я в Києві - на одному зі столичних ринків. Планую тут скупитися на вечерю. По-перше, треба м'ясо.

А дайте мені, будь ласка, курку домашню.

Птиця заважила на 75 гривень. На гарнір - літня класика - молода картопля.

Виходить близько тридцяти гривень. А ще беру овочі для салату - теж саме сезон. І кріп із петрушкою.

Отже, доволі традиційна українська вечеря - курка, картопля та салат із помідорів і огірків - вартує півтори сотні гривень. А скільки вийшло у Світлани?

У мене за точнісінько такий самий набір продуктів - чек утричі більший. Київських 140 гривень, тобто 4 фунти, мені вистачить або на курку, або на картоплю, або на помідори-огірки.

Час рахувати гроші. Мої буденні витрати в Києві - кава, транспорт - два квитки, туди й назад, похід на ринок - 230 гривень.

Світлана в Лондоні витратила - якщо перевести на наші гроші - 700 гривень. Тобто утричі більше.

І це тільки один день - і лише кілька соціальних критеріїв. А якщо порівнювати загальну вартість життя, то треба врахувати й житло. Купити "однушку" в Києві у спальному районі, неподалік від метро, це приблизно 40 тисяч доларів. Тобто - понад мільйон гривень. Для багатьох українців - сума непідйомна.

Що з орендою? От на сайтах із нерухомості купа пропозицій. Та в середньому оренда невеликої квартири в Києві - 10-12 тисяч на місяць. Ще додайте комуналку - це приблизно плюс дві з половиною тисячі.

У Лондоні ж оренда квартири коштує десь 40-50 тисяч гривень на місяць! А купити своє житло взагалі за нашими мірками захмарна сума. У середньому 500 тисяч фунтів - 17 мільйонів гривень. Тож придбати власну нерухомість дуже непросто - тому більшість лондонців беруть іпотеку, яку виплачують до пенсії. Щоправда, відсотки там не такі драконівські, як в Україні.

Та всі ці цифри треба привести до одного знаменника - середньої зарплати. У Києві це 15 тисяч гривень. У Лондоні 75! Тобто уп'ятеро більше. А це означає, що скромні, порівняно з європейськими, українські витрати - б'ють по людській кишені набагато сильніше.