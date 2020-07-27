Поліцейські з'ясовують, що це було: чиясь невдала витівка чи реальна загроза життю мешканців

"Ваш дім буде підірваний"! Саме таку записку-погрозу залишили зловмисники в київському будинку, в якому вранці влаштували вибух. Пристрій здетонував у під'їзді, ніхто не постраждав. Але жертви таки могли бути, бо поруч із вибуховим приладом - злочинці залишили газовий балон. Марина Григорян - повернулася з місця пригоди.

Геть не з кави розпочався ранок понеділка у мешканців цього будинку на Подолі. Прогриміло о 5, коли всі ще спали.

Віра Іванівна прокинулась іще вдосвіта. Тож чудово пам'ятає, що сталося:

Віра Іванівна, мешканка будинку, де стався вибух:

Я услышала взрыв и разбилось стекло. И я посмотрела на улицу и подумала, может быть машину взорвали. А потом посмотрела машины все стоят. Поняла, что-то произошло в парадном. Я открыла дверь посмотрела: ага, сизый дым… - Что еще было? - Запах газа. Я сразу вызвала полицейских.

Приїхали не лише поліцейські, а й вибухотехніки. Вони вже й з'ясували - хтось підклав вибухівку в під'їзді.

Слідчі припускають - вибухівку прикріпили до сміттєпроводу, його частково розірвало. На другому і третьому поверхах повилітали шибки з вікон.

Мешканці - додають деталі. Кажуть: зловмисники не обмежилися детонатором і залишили поруч ще й 25-літровий газовий балон.

Олексій, мешканець будинку, де стався вибух:

Він якимось чудом не вибухнув. Якби вибухнув балон, тут вже пів під'їзду не було б. Ось, поліція забрала цей балон, і ще була якась записка... там щось таке було що цьому будинку буде капець.

Ваш дом будет взорван. И смех

Таке послання без жартів сприйняла не тільки пані Віра. Її сусіди зачинилися в квартирах, коментувати ситуацію - не хочуть.

Мешканці не розуміють - кому й чому заважає їхній будинок? Серед пожильців - немає нікого "одіозного". Та й конфліктів тут ніколи не виникало.

Олексій:

Цей будинок 94 року, ще не старий щоб зносити під шось, нема ніяких версій.

Віра Іванівна:

У нас подьезд такой пролетарский, пенсионеры живут, вы знаете как. Поэтому, навряд ли кто-то с кем-то будет сводить счеты.

Наразі поліцейські з'ясовують, що це було: чиясь невдала витівка чи реальна загроза життю мешканців. Вже відкрили кримінальне провадження за хуліганство.