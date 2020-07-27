"Ваш дім буде підірваний": у Києві розслідують вибух у житловому будинку [ Редактировать ]
"Ваш дім буде підірваний"! Саме таку записку-погрозу залишили зловмисники в київському будинку, в якому вранці влаштували вибух. Пристрій здетонував у під'їзді, ніхто не постраждав. Але жертви таки могли бути, бо поруч із вибуховим приладом - злочинці залишили газовий балон. Марина Григорян - повернулася з місця пригоди.
Геть не з кави розпочався ранок понеділка у мешканців цього будинку на Подолі. Прогриміло о 5, коли всі ще спали.
Віра Іванівна прокинулась іще вдосвіта. Тож чудово пам'ятає, що сталося:
Віра Іванівна, мешканка будинку, де стався вибух:
Я услышала взрыв и разбилось стекло. И я посмотрела на улицу и подумала, может быть машину взорвали. А потом посмотрела машины все стоят. Поняла, что-то произошло в парадном. Я открыла дверь посмотрела: ага, сизый дым… - Что еще было? - Запах газа. Я сразу вызвала полицейских.
Приїхали не лише поліцейські, а й вибухотехніки. Вони вже й з'ясували - хтось підклав вибухівку в під'їзді.
Слідчі припускають - вибухівку прикріпили до сміттєпроводу, його частково розірвало. На другому і третьому поверхах повилітали шибки з вікон.
Мешканці - додають деталі. Кажуть: зловмисники не обмежилися детонатором і залишили поруч ще й 25-літровий газовий балон.
Олексій, мешканець будинку, де стався вибух:
Він якимось чудом не вибухнув. Якби вибухнув балон, тут вже пів під'їзду не було б. Ось, поліція забрала цей балон, і ще була якась записка... там щось таке було що цьому будинку буде капець.
Ваш дом будет взорван. И смех
Таке послання без жартів сприйняла не тільки пані Віра. Її сусіди зачинилися в квартирах, коментувати ситуацію - не хочуть.
Мешканці не розуміють - кому й чому заважає їхній будинок? Серед пожильців - немає нікого "одіозного". Та й конфліктів тут ніколи не виникало.
Олексій:
Цей будинок 94 року, ще не старий щоб зносити під шось, нема ніяких версій.
Віра Іванівна:
У нас подьезд такой пролетарский, пенсионеры живут, вы знаете как. Поэтому, навряд ли кто-то с кем-то будет сводить счеты.
Наразі поліцейські з'ясовують, що це було: чиясь невдала витівка чи реальна загроза життю мешканців. Вже відкрили кримінальне провадження за хуліганство.
Самое главное, что нет жертв, вот это самое главное.
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