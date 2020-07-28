Ким Чен Ын прокомментировал разработку ядерного оружия [ Редактировать ]
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие страны навсегда обеспечит ее безопасность из-за "давления высокой интенсивности и военных угроз со стороны империалистических и враждебных сил". По его словам, северокорейское ядерное сдерживание направленно на самозащиту.
Об этом сообщает издание ЦТАК.
Ким Чен Ын отметил, что это давление вынудило Северную Корею разрабатывать свое ядерное оружие, которое теперь помогает стране защитить себя от внешних угроз.
Речь Ким Чен Ына прозвучала на фоне застопорившихся переговоров между США и КНДР о денуклеаризации.
Северная Корея не видит причин для новых переговоров с Соединенными Штатами относительно ядерного разоружения.
Ранее сообщалось, что Северная Корея пригрозила началом войны.
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