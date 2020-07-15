Со среды, 15 июля, власти аннексированного Россией Крыма отменили обязательное двухнедельное пребывание на карантине для въезжающих на полуостров из-за границы, в том числе из Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ оккупационных властей региона.

С сегодняшнего дня для въезда на территорию оккупированного полуострова со стороны материковой Украины через пункты пропуска "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка" необходима справка, подтверждающую отрицательный тест на коронавирус.

Справка об отрицательном ПЦР-тесте должна быть на русском или английском языке. Тест должен быть "свежим", то есть сделан не более, чем за три дня до прибытия в Крым. Если такого документа у приезжих не будет, им дадут три дня на тестирование за свой счет.

В случае положительного теста на коронавирус, лицо обязано пройти изоляцию по месту пребывания или жительства. Изоляция должна длиться до момента полного выздоровления и получения отрицательного теста на COVID-19 методом ПЦР.

Для россиян, которые прибывают на полуострова по Крымскому мосту, специалисты замеряют температуру и осматривают на внешние признаки ОРВИ.

Напомним, что с 29 марта 2020 года правительство России разрешило покидать аннексированный Крым гражданам, у которых есть помимо российского иное гражданство, только один раз. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщает, что Россия нарушает права жителей оккупированного Крыма на свободное передвижение.

Российская Федераци установила ограничения на перемещение из временно оккупированной территорией. Жители Крыма и Севастополя имеют возможность лишь один раз выехать из Крыма через российские КПВВ, ссылаясь на норму о наличии у них гражданства Украины. Кроме этого, жители временно оккупированной территории, ставшие гражданами РФ, могут осуществить одноразовый выезд из Крыма до окончания карантина с целью работы, учебы, воссоединения с семьей, забота за больным близким родственником. Жители полуострова, которые отказались от получения паспорта РФ, считаются иностранцами и могут выехать только один раз без возможности возвращения домой.

По состоянию на утро 15 июля в Крыму зарегистрировано 900 случаев COVID-19. Уже выздоровели 665 человек.

Ранее сообщалось, что в отелях Крыма цены выросли на 50-100%, а 16 июля президент России Владимир Путин снова посетит оккупированный Крым.