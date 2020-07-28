Зросла кількість і тих, кому необхідна госпіталізація через ускладнення

Коронавірусна статистика в Україні знову повзе вгору. Понад дев'ятсот нових хворих від учора. Натомість одужало трохи більше шести сотень пацієнтів, а це майже вдвічі більше, ніж напередодні.

Незмінною лишається трійка антилідерів за кількістю інфікованих - це Львівська та Івано-Франківська області, а також Київ. Зросла кількість і тих, кому необхідна госпіталізація через ускладнення - минулої доби до лікарень доправили двісті людей. Загинуло - тринадцятеро.