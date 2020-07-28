В Україні знову зростає кількість хворих на COVID-19 [ Редактировать ]
Коронавірусна статистика в Україні знову повзе вгору. Понад дев'ятсот нових хворих від учора. Натомість одужало трохи більше шести сотень пацієнтів, а це майже вдвічі більше, ніж напередодні.
Незмінною лишається трійка антилідерів за кількістю інфікованих - це Львівська та Івано-Франківська області, а також Київ. Зросла кількість і тих, кому необхідна госпіталізація через ускладнення - минулої доби до лікарень доправили двісті людей. Загинуло - тринадцятеро.
по теме
Курорт України опинився під атакою коронавіруса
В обласній інфекційній лікарні перебувають четверо пацієнтів із COVID-19, один у реанімації
На Кіровоградщині та Чернігівщині не зафіксували нових випадків COVID-19
Загалом по Україні - хворих побільшало. За останню добу коронавірус діагностували у понад восьми сотень людей. Шістдесят із них діти
COVID-19 в Україні: за добу 809 людей підхопили хворобу
Від початку епідемії COVID-19 підхопили понад 57 тисяч українців. Половина з них хворіє досі. Найбільше недужих на Львівщині, Буковині та в Києві
Болгарія скасувала карантин для українців
Громадяни решти країн, які з Україною не потрапили разом до "зеленого" списку, мають надати довідку про ПЛР-тест, зроблений за 72 години до в'їзду, або пройти двотижневий карантин
В Україні за добу від COVID-19 одужали 800 пацієнтів
Станом на нинішній ранок в Україні 848 нових заражень коронавірусом. 18 людей померло від ускладнень. 800 пацієнтів одужали.