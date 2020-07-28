В Україні перестали роздавати бебі-бокси для немовлят [ Редактировать ]
Лімітовані державні щедроти! В Україні у пологових будинках перестали роздавати породіллям - безкоштовні бебі бокси. Це такі пакунки із необхідними речами для немовлят: підгузками, пелюшками, одягом. Для мільйонів мам це було дуже відчутною допомогою. Тож чому її зупинили? І чи поновлять знову? Феруза Бегматова питала.
Це ведуча Анна Тесленко. Її новонародженій донечці Єві лише... один день!
Анна Тесленко, породілля:
В 9.37 народили, в 9.50 я вже сиділа, дзвонила мамі.
Анна народила на десять днів раніше запланованого, тож до пологового збиралася поспіхом
Анна Тесленко, породілля:
Я с дітьми не стикалася взагалі, з маленькими це був такий квест, зібрати те, що треба в пологовий будинок.
Аби майбутнім матусям було легше, з 2018 держава почала безкоштовно роздавати у пологових бебі-бокси - "пакунки малюків". У них зібрали все, що може знадобитися дитині та мамі у перші дні: підгузки, одяг, ковдра, матрац, термометри, пелюшки. Навіть сам ящичок - міг служити ліжечком. Інколи на якість речей батьки жалілися. Тож вміст - змінювався, і останнім часом, бокс збирав усе більше позитивних відгуків.
Анна Тесленко, породілля:
Мені хотілося отримати бебі-бокс, тому що мої колеги. Які народжували раніше, вони все використали, були дуже задоволені.
Та бебі-бокс зник!
Інна Черняк, головна акушерка Київського перинатального центру:
Останні бебі-бокси 23.07 роздали, на сьогоднішній день бебі-бокси відсутні в закладі.
І така ситуація в пологових по всьому Києву. В чотирьох областях із дефіцитом стикнулися ще раніше, а на Донеччині боксами не обдаровували взагалі. Брак у містах, які досі пакунками були забезпечені, виник через проблеми з тендером. На проєкт виділили мільярд 200 мільйонів гривень. Охочих освоїти ці гроші виявилося 13, але до конкурсу допустили не всіх.
Андрій Кузьменко, керівник централізованої закупівельної організації ГУ професійні закупівлі:
Коли ми розглядали учасників, ми бачили, що у 6 учасників є ознаки змови, ми про ці ознаки повідомили антимонопольний комітет.
Недопущені та ображені учасники подали скаргу до Антимонопольного комітету і той скасував закупівлю взагалі.
Андрій Кузьменко, керівник централізованої закупівельної організації ГУ професійні закупівлі:
Якби цього не було, пакунки б вже їхали в області України.
Провести новий тендер організація із закупівль - готова, але процедура триватиме мінімум два місяці! Та й міністерство соцполітики чомусь не надсилає нове замовлення на проведення конкурсу. Тож поки в окремих областях замість "бебі-боксу"новоспеченим батькам пропонують довідку, з якою треба йти до управління соцзахисту, там писати заяву і… чекати, допоки не зателефонують. Але чи будуть вони взагалі потрібні батькам?
Інна Черняк, головна акушерка Київського перинатального центру:
Взагалі натуральна допомога добра, коли вона є безперебійною, бо актуальність бебі-боксу саме на момент народження, бо ці всі 38 позицій, які є в бебі-боксі, вони актуальні саме новонародженій дитині, якщо породілля отримує бебі-бокс через 2-3 тижні, або навіть через місяць, то половина речей вже будуть неактуальні.
Міністерство на усе це відповіло нам письмово: кажуть, планується грошова компенсація. Щоправда, без уточнень - щодо суми і терміну. Наразі розроблено тільки проєкт, а остаточне рішення - ще має ухвалити уряд.
Ольга Сіпко, породілля:
Я за грошову компенсацію.
Ольга народила менше тижня тому, і бебі-боксу теж не отримала.
Ольга Сіпко, породілля:
Кожна мама на свій вибір купить необхідні речі, тому що різні смаки, різний підхід до всіх необхідних речей, тому грошовий підхід був би актуальний.
Але з компенсацією грішми не все так однозначно...
Анна Тесленко, породілля:
Ми всі знаємо, що є різні батьки, як контролювати ці кошти - це також питання, чи будуть вони витрачені на дитину, чи будуть витрачені на щось інше - це відкрите питання.
по теме
Юлия Левочкина в рамках проекта ПАСЕ призвала бороться с домашним насилием
За период карантина количество случаев домашнего насилия в мире увеличилось на треть, а в Украине - в четыре раза
Кучма покинул украинскую делегацию в ТКГ
Во вторник, 28 июля, Леонид Кучма покинул украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Во вторник, 28 июля, в Польше министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы заявили о создании "Люблинского треугольника"
В Харькове авто сбило ребенка на пешеходном переходе
Инцидент произошел на пешеходном переходе на перекресте проспекта Юбилейного и улицы Гвардейцев Широнинцев
Зеленский и его команда должны уйти в отставку
Член организованной преступной группировки Давид Жвания обнародовал ряд видеопризнаний, которые, по сути, можно расценивать как явку с повинной