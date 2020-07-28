Лімітовані державні щедроти! В Україні у пологових будинках перестали роздавати породіллям - безкоштовні бебі бокси. Це такі пакунки із необхідними речами для немовлят: підгузками, пелюшками, одягом. Для мільйонів мам це було дуже відчутною допомогою. Тож чому її зупинили? І чи поновлять знову? Феруза Бегматова питала.

Це ведуча Анна Тесленко. Її новонародженій донечці Єві лише... один день!

Анна Тесленко, породілля:

В 9.37 народили, в 9.50 я вже сиділа, дзвонила мамі.

Анна народила на десять днів раніше запланованого, тож до пологового збиралася поспіхом

Анна Тесленко, породілля:

Я с дітьми не стикалася взагалі, з маленькими це був такий квест, зібрати те, що треба в пологовий будинок.

Аби майбутнім матусям було легше, з 2018 держава почала безкоштовно роздавати у пологових бебі-бокси - "пакунки малюків". У них зібрали все, що може знадобитися дитині та мамі у перші дні: підгузки, одяг, ковдра, матрац, термометри, пелюшки. Навіть сам ящичок - міг служити ліжечком. Інколи на якість речей батьки жалілися. Тож вміст - змінювався, і останнім часом, бокс збирав усе більше позитивних відгуків.

Анна Тесленко, породілля:

Мені хотілося отримати бебі-бокс, тому що мої колеги. Які народжували раніше, вони все використали, були дуже задоволені.

Та бебі-бокс зник!

Інна Черняк, головна акушерка Київського перинатального центру:

Останні бебі-бокси 23.07 роздали, на сьогоднішній день бебі-бокси відсутні в закладі.

І така ситуація в пологових по всьому Києву. В чотирьох областях із дефіцитом стикнулися ще раніше, а на Донеччині боксами не обдаровували взагалі. Брак у містах, які досі пакунками були забезпечені, виник через проблеми з тендером. На проєкт виділили мільярд 200 мільйонів гривень. Охочих освоїти ці гроші виявилося 13, але до конкурсу допустили не всіх.

Андрій Кузьменко, керівник централізованої закупівельної організації ГУ професійні закупівлі:

Коли ми розглядали учасників, ми бачили, що у 6 учасників є ознаки змови, ми про ці ознаки повідомили антимонопольний комітет.

Недопущені та ображені учасники подали скаргу до Антимонопольного комітету і той скасував закупівлю взагалі.

Андрій Кузьменко, керівник централізованої закупівельної організації ГУ професійні закупівлі:

Якби цього не було, пакунки б вже їхали в області України.

Провести новий тендер організація із закупівль - готова, але процедура триватиме мінімум два місяці! Та й міністерство соцполітики чомусь не надсилає нове замовлення на проведення конкурсу. Тож поки в окремих областях замість "бебі-боксу"новоспеченим батькам пропонують довідку, з якою треба йти до управління соцзахисту, там писати заяву і… чекати, допоки не зателефонують. Але чи будуть вони взагалі потрібні батькам?

Інна Черняк, головна акушерка Київського перинатального центру:

Взагалі натуральна допомога добра, коли вона є безперебійною, бо актуальність бебі-боксу саме на момент народження, бо ці всі 38 позицій, які є в бебі-боксі, вони актуальні саме новонародженій дитині, якщо породілля отримує бебі-бокс через 2-3 тижні, або навіть через місяць, то половина речей вже будуть неактуальні.

Міністерство на усе це відповіло нам письмово: кажуть, планується грошова компенсація. Щоправда, без уточнень - щодо суми і терміну. Наразі розроблено тільки проєкт, а остаточне рішення - ще має ухвалити уряд.

Ольга Сіпко, породілля:

Я за грошову компенсацію.

Ольга народила менше тижня тому, і бебі-боксу теж не отримала.

Ольга Сіпко, породілля:

Кожна мама на свій вибір купить необхідні речі, тому що різні смаки, різний підхід до всіх необхідних речей, тому грошовий підхід був би актуальний.

Але з компенсацією грішми не все так однозначно...

Анна Тесленко, породілля: