Що важливіше: історична спадщина чи нова забудова? Таке питання підняли в Одесі - там в черговий раз під загрозою знищення соціально значущі об'єкти. Чи можна врятувати культурне надбання - дивіться далі.

"Вогні маяка" в центрі Одеси. Це танцювальний майданчик, де проводять ярмарки, фестивалі, зустрічі пенсіонерів. Днями мерія внесла його до переліку приватизації. Одесити - проти.

Ірина Мельникова, жителька Одеси:

Для кого этот город? Для людей, которые здесь живут! Не для власть имущих а это можно и нужно оставить людям, простым людям!

У список для продажу потрапив також колишній трамвайний павільйон біля танцмайданчика: зараз тут хлібний кіоск. Юристи кажуть - на цьому місці - вже скоро можуть з'явитися ресторани та навіть житлові будинки. Схема така:

Ігор Шавров, юрист:

Под видом баз отдыха, реабилитационных центров - возникает, по сути, жилая застройка, которая продается как апартаменты.

Цього ж побоюються і в Одеській облраді. Тут вважають неприпустимим те, що міська влада знищує соціально значущі об'єкти діє на користь великого бізнесу.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Это те объекты инфраструктуры - городской инфраструктуры, которые использовали горожане - и использовали пожилые горожане, в основном, для проведения своего досуга. Мы, как горожане, понимаем, какие последствия это может принести для нашего города. Мы видим огромное количество строительных площадок, которые теснятся и толпятся, примыкая друг к другу - не давая возможности ни приехать транспорту. Не давая возможности ни посмотреть на белое небо, на белый свет, ни дышать. Очень жаль, что мы теряем вот эти Значимые для города площадки и, к сожалению, город идет по пути не возвращенности, то есть это путь невозврата.

Депутати кажуть - проблема у тому, що у столиці "закривають очі" на одеську корупцію.

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "опозиційна платформа - За життя":

То есть покуда у нас коррумпированная Местная власть и покуда у нас еще более коррумпированная Центральная власть, которая покрывает весь этот беспредел, который происходит в городах, в районах, в области и так далее, ну, конечно, так будет происходить! То, что тут наши коррупционеры - к сожалению, это тоже мы понимаем! Но рыба ведь гниет с головы и правила задаются из центра. Если бы действительно к власти в прошлом году пришли люди честные, порядочные, ответственные и профессиональные, на которые, как мы рассчитывали, что "слуги народа" такими будут, но они такими не оказались, к сожалению, то безусловно всем этим схемам был бы положен конец и никто бы ничего не грабил бы.

Чи зможуть одесити протистояти новій забудові парку Шевченка? Поки що питання відкрите.