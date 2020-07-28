"Опозиційна платформа - За життя" в Одесі закликала захистити "Вогні маяка" від приватизації [ Редактировать ]
Що важливіше: історична спадщина чи нова забудова? Таке питання підняли в Одесі - там в черговий раз під загрозою знищення соціально значущі об'єкти. Чи можна врятувати культурне надбання - дивіться далі.
"Вогні маяка" в центрі Одеси. Це танцювальний майданчик, де проводять ярмарки, фестивалі, зустрічі пенсіонерів. Днями мерія внесла його до переліку приватизації. Одесити - проти.
Ірина Мельникова, жителька Одеси:
Для кого этот город? Для людей, которые здесь живут! Не для власть имущих а это можно и нужно оставить людям, простым людям!
У список для продажу потрапив також колишній трамвайний павільйон біля танцмайданчика: зараз тут хлібний кіоск. Юристи кажуть - на цьому місці - вже скоро можуть з'явитися ресторани та навіть житлові будинки. Схема така:
Ігор Шавров, юрист:
Под видом баз отдыха, реабилитационных центров - возникает, по сути, жилая застройка, которая продается как апартаменты.
Цього ж побоюються і в Одеській облраді. Тут вважають неприпустимим те, що міська влада знищує соціально значущі об'єкти діє на користь великого бізнесу.
Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":
Это те объекты инфраструктуры - городской инфраструктуры, которые использовали горожане - и использовали пожилые горожане, в основном, для проведения своего досуга. Мы, как горожане, понимаем, какие последствия это может принести для нашего города. Мы видим огромное количество строительных площадок, которые теснятся и толпятся, примыкая друг к другу - не давая возможности ни приехать транспорту. Не давая возможности ни посмотреть на белое небо, на белый свет, ни дышать. Очень жаль, что мы теряем вот эти Значимые для города площадки и, к сожалению, город идет по пути не возвращенности, то есть это путь невозврата.
Депутати кажуть - проблема у тому, що у столиці "закривають очі" на одеську корупцію.
Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "опозиційна платформа - За життя":
То есть покуда у нас коррумпированная Местная власть и покуда у нас еще более коррумпированная Центральная власть, которая покрывает весь этот беспредел, который происходит в городах, в районах, в области и так далее, ну, конечно, так будет происходить! То, что тут наши коррупционеры - к сожалению, это тоже мы понимаем! Но рыба ведь гниет с головы и правила задаются из центра. Если бы действительно к власти в прошлом году пришли люди честные, порядочные, ответственные и профессиональные, на которые, как мы рассчитывали, что "слуги народа" такими будут, но они такими не оказались, к сожалению, то безусловно всем этим схемам был бы положен конец и никто бы ничего не грабил бы.
Чи зможуть одесити протистояти новій забудові парку Шевченка? Поки що питання відкрите.
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