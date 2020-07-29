На Львівщині майстриня виготовляє "ляльки-реборни" [ Редактировать ]
На Львівщині навчилися виготовляти унікальні ляльки - так звані "реборни". Вони схожі на справжніх немовлят. І популярні в США та Німеччині. Як виготовляють ці авторські іграшки, розповість Христина Гашенко.
За столом у майстрині Галини Кіт - пензлики, губки, фарби й ножиці.
Майже всі матеріали з-за кордону, як і самі ляльки-реборни. Та це не просто іграшки. Їх виготовляють - скульптори в Німеччині та Сполучених Штатах. А вже тут, в Україні, Катерина їх розфарбовує.
Галина Кіт, майстриня:
Починаємо наносити слої шкіри так, щоб це був, так щоб це був тон шкіри, якою вона має бути, темною, світлішою, білявкою. Тоді вже починаємо розмальовувати повністю шкіру, все що є на нашій шкірі. Всі відтіночки шкіри, кожну мрамурність.
Головне відтворити найменші деталі: складки, плями, судини. Це нагадує процес оживлення. Реборн - стає схожим на справжнє дитя.
Галина Кіт, майстриня:
На складках я стараюся, щоб абсолютно нічого не було. Щоб там був просто банальний такий відтіночок, як від складки. Дехто каже, ой воно мало намальовано. Має бути там розкрашено. Я завжди кажу, дитина не є розкрашена.
Усе промальоване Катерина сушить у спеціальному обладнанні - аерогрилі. Температура не може перевищувати ста п'ятдесяти градусів. Інакше.
Може банально розплаватися.
Наступним етапом - і чи найскладнішим для майстрині - є вшивання брів та натурального волосся ляльці.
Галина Кіт, майстриня:
Бачите, довжина цієї штуки острої, вона має таку зазубрене. Тими зазубринами вона проштовхує волосся в середину в голівку, і залишається в середині десь міліметрів отак 5. І потім із середини це волосячко, щоб воно не видергнулося, ми його проклеюємо.
Весь цей процес займає майже два місяці.
У цієї лялечки процес прошивки волосся є позаду, тому із задоволенням я можу дати спробувати, яка вона. - Дякую. Справді, волосячко натуральне і вага, як у намовлятка. Тільки ось коли взяти в руки, помітно що, це лялька.
Кожна лялька - неповторна. Загалом Катерина створила майже 30 реборнів. Доводилося навіть робити їх схожими на дітей клієнтів. Одну з ляльок, півтора року тому, придбали батьки Віталіні.
Віталіна Кухта, власниця реборну:
Багато речей для неї. Лежало багато розчосок і багато іншого для того, щоб доглядати за нею. Цікаво нею бавитися, бо ти деколи задумуєшся, чи наспраді це лялька чи справжня дитина.
Любить бавитися реборнами і молодша донька самої майстрині Катерини - Настя.
Легенько Веронічку катай, тут, тут візьми. Опа, ого як Веронічка катається.
Коштують такі реборни - недешево - від 5 тисяч гривень. Усі гроші майстриня витрачає на лікування старшої доньки з ДЦП.
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