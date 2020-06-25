СБУ накрила незаконний видобуток граніту на Житомирщині [ Редактировать ]
Незаконний видобуток граніту на понад 85 мільйонів гривень викрила СБУ на Житомирщині. Організувала оборудку група іноземців із Закавказзя.
Зловмисники за готівку скуповували незаконно добутий граніт у держпідприємстві, що працювало без дозвільної документації. А щоб легалізувати "товар" для вивезення за кордон, оформили кілька ФОПів на "своїх" брокерів. Шахраям світить до восьми років ув'язнення.
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