В четверг, 30 июля, Совет Европейского Союза продлил санкции против Северной Кореи еще на год. Такое решение приняли в ответ на деятельность КНДР по разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которая идет вразрез с многочисленными резолюциями СБ ООН. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Совет ЕС утвердил список физических и юридических лиц, которые подпадают под автономные санкции ЕС против Корейской Народно-Демократической Республики. Это означает, что существующие ограничительные меры, запрет на поездки и замораживание активов будут действовать до следующего ежегодного пересмотра.

В частности санкции действуют в отношении 57 физических лиц и 9 компаний, которые причастны к разработке программ ядерного оружия, баллистических ракет или другого оружия массового уничтожения, а также за избежание санкций.

Ранее мы писали о том, что в США одобрили проект оборонного бюджета с санкциями против "Северного потока-2".