Невероятное открытие: найдено лекарство от смертельной инфекции [ Редактировать ]
Исследователи из Сингапура провели успешный эксперимент по поиску вакцины от желтой лихорадки.
Об этом сообщает New England Journal of Medicine.
По информации, Специалисты создали моноклональное антитело TY014, нацеленное на вирус. Ученые использовали интерактивные технологии в подборе препаратов для борьбы с желтой лихорадкой.
Известно, что инфекция распространена в Южной Америке и Африке. Ежегодно от нее умирает около 30 тысяч человек.
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