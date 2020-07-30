В Черновицкой области ветер "рвал" крыши и и оставил без света населенные пункты.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

По информации, сильный ветер сорвал часть кровли школы и сельского совета в Старых Бросковцах. Также в этом населенном пункте повреждены крыши 30 жилых частных домов.

Из-за урагана без электроснабжения остались 9 населенных пунктов района, один из них частично. Кроме того, непогода повалила четыре дерева.

Отмечается, что заместитель главы ОГА провел совещание с представителями экстренных служб.

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