На Буковине "свирепствовал" разрушительный ураган [ Редактировать ]
В Черновицкой области ветер "рвал" крыши и и оставил без света населенные пункты.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.
По информации, сильный ветер сорвал часть кровли школы и сельского совета в Старых Бросковцах. Также в этом населенном пункте повреждены крыши 30 жилых частных домов.
Из-за урагана без электроснабжения остались 9 населенных пунктов района, один из них частично. Кроме того, непогода повалила четыре дерева.
Отмечается, что заместитель главы ОГА провел совещание с представителями экстренных служб.
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