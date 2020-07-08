Одесу накрив потужний ураган [ Редактировать ]
Одесу накрив потужний ураган. Він вирував усю ніч з учорашнього вечора. Швидкість вітру сягала тридцяти метрів за секунду. У місті повалено більше сотні дерев, двоє чоловіків травмовані. В одного забиття грудної клітини та зламані ребра: він у хірургічному відділенні. Другий постраждав більше - чоловік у реанімації.
Вадим Стоєв, заступник директора КНП "Міська клінічна лікарня №11":
Он находится в отделении интенсивной терапии с диагнозом тупая травма грудной клетки, множественные переломы ребер, закрытый перелом костей правой голени. Наутро состояние пациентов остается стабильно тяжелым на фоне проведенных противошоковых мероприятий.
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