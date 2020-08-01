На двух КПВВ на Донбассе появятся сервисные центры/ Фото: nv.ua

На двух пунктах въезда-выезда на Донбассе построят сервисные центры. В них будет действовать правительственная программа "Доступные лекарства".

Об этом сообщила замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.

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Она подчеркнула, что на всех КПВВ должны быть единые стандарты качества и комфорта для граждан.

"Люди должны иметь возможность получить максимум услуг на КППВ - от правовой до административной. Поэтому у каждого пункта въезда-выезда мы планируем создать такие сервисные центры. Уже осенью планируем заняться двумя КПВВ - одним в Луганской, одним в Донецкой области", - сказала замглавы МинВОТ.

Чиновник добавила, что во всех таких сервисных центрах должна действовать правительственная программа "Доступные лекарства".

"Весьма вероятно, что через несколько лет можно реализовать такие сервисные центры на всех КПВВ. Отдельно отмечу, что вопросы безопасности при проектировании мобильных сервисных центров учтены. И не забывайте, что эти сервисные центры - это в первую очередь для граждан, чьи права нарушены, и мы, как государство, должны сделать все для их восстановления", - подытожила Голованчук.

Ранее сообщалось, что в Кремле опровергли выход из переговоров по Донбассу. Также мы писали о том, что Кравчук назвал два возможных компромисса для Донбасса.