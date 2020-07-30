Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что обязательная самоизоляция в течение 14 дней отменяется с 1 августа для украинских граждан, въезжающих с неподконтрольных территорий. Об этом сообщил сообщает "Украинская правда".

По его словам, это связано со вступлением в силу постановления правительства № 641 от 22 июля об изменениях пересечения линии разграничения на Донбассе и административной границы с Крымом.

На данный момент действует обязанность для людей, которые следуют с неподконтрольных территорий - установить приложение Дий вдома. Эта норма отменяется.

Также в соответствии с постановлением №641 упрощен въезд в Украину из стран "красной зоны" с широким распространением COVID-19.

Самоизоляция отменяется для детей до 12 лет, дипломатов, транзитных пассажиров, членов экипажей грузовых морских и воздушных судов, инструкторов вооруженных сил государств-членов НАТО.

Обязательным для иностранцев остается страховой полис, но расширена категория лиц, которым он не нужен. Это дипломаты, представители официальных международных миссий и члены их семей, инструктора вооруженных сил государств - членов НАТО.