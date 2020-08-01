У Білорусі допитали росіян з приватної військової компанії "Вагнер". Нагадаю, їх затримали три дні тому і звинувачують у спробі дестабілізаціії ситуації в країні під час президентської виборчої кампанії. Більше - у нашому матеріалі.

Неправдивими та суперечливими - назвали білоруські правоохоронці свідчення росіян з ПВК "Вагнера". Їх затримали під Мінськом та на півдні країни. І допитали напередодні. За словами слідчих, ці покази просто дивують.

Олександр Агафонов, керівник слідчої групи:

Одиннадцать человек намеревались лететь в Венесуэлу, 15 - следовало в Турецкую республику, два - на Кубу, один - в Сирию. Один вообще не знал, куда летит. Трое от дачи показаний отказались. Представляется сомнительным, что на одном рейсе самолета можно совершить перелет в страны на различных континентах. Это то же самое, что на одном поезде ехать в Москву, Санкт-Петербург и Магадан.

Нагадаю, раніше в Кремлі запевняли, що затримані росіяни не вчиняли нічого протизаконного, мовляв прямували собі до Стамбула через Мінськ, у них навіть були на руках квитки на літак. Однак, у Білорусі - іншої думки.

Олександр Агафонов, керівник слідчої групи:

Очевидным является, что при подготовке к совершению преступления злоумышленники готовят себе алиби. Подобная ситуация и имела место с задержанием российских граждан, у которых на руках имелись билеты на вылет на 25е июля в город Стамбул, Турецкой республики. Однако, как выяснило следствие, лететь туда они не намеревались. Группа была организована и управлялась по военным стандартам. В мессенджере "Вотсап" была создана группа 1.ру с обозначенной целью - для управления личным составом. Участниками группы являлись все 33 задержанных фигуранта.

За словами Агафонова, незабаром слідчі зможуть оприлюднити ще більше інформації зокрема і щодо дій, які "вагнерівці" збиралися вчинити на території Білорусі. Тим часом Україна вже вимагає видачі 28 з 33 затриманих найманців - вони є у базі українського "Миротворця", бо воювали на Донбасі.

Олександр Лукашенко вже неодноразово заявляв, що не допустить дестабілізації в країні. А вагнерівці, на його думку, прибули саме для цього. Проти будь-яких Майданів і суперниця Лукашенка на виборах - опозиціонерка Світлана Тихоновська, на підтримку якої останніми днями збираються багатотисячні мітинги - наймасштабніші в країні за останнє десятиріччя.

Світлана Тихановська, кандидатка в президенти Білорусі:

На государственном телевидении говорят о Майданах каких-то, о каких-то войсках - этого не будет.

Вибори на яких Олександр Лукашенко чи не вперше має конкурента - відбудуться вже дев'ятого серпня.