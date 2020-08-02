Дональд Трамп заявил о возможности наложения запрета на популярную китайскую социальную сеть TikTok в Соединенных Штатах Америки. Об этом Трамп рассказал во время брифинга перед журналистами во дворе Белого дома, передает агентство AFP.

По словам Трампа, есть несколько вариантов действий относительно TikTok на территории США.

Что касается TikTok. Мы можем запретить TikTok. Мы можем делать какие-то другие вещи. Есть несколько вариантов. Но многое происходит. Поэтому мы увидим, что произойдет. Но мы ищем много альтернатив относительно TikTok

Главной причиной возможного запрета TikTok являются опасения по поводу сбора и обработки персональных данных пользователей TikTok.

Китайские законы обязывают местные компании сотрудничать с разведслужбами Китая.

Напомним, ранее мы сообщали, что произошла утечка данных из сервиса Cloudflar.

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