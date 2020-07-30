Популярное мобильное приложение TikTok запускает собственную программу финансирования начинающих создателей видео.

На это выделили 200 млн долларов, сообщает news.am.

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Уже с августа американские авторы смогут подать заявку на получение гранта из общей суммы в качестве поддержки своего "инновационного" контента.

Предполагается, что фонд будет полностью распределен до конца 2021 года, а после сумма выплат может вырасти.

Указано, что создатели могут подать заявку и пройти квалификацию на получение гранта.

При этом авторам должно быть больше 18 лет, и их контент должен отвечать определенным "базовым показателям для подписчиков".

Ранее сообщалось, что в TikTok появился опасный "суицидальный" челлендж.

Также мы писали о том, что Amazon запретил сотрудникам использовать TikTok.