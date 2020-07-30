TikTok выделил 200 млн долларов для начинающих видеомейкеров [ Редактировать ]
Популярное мобильное приложение TikTok запускает собственную программу финансирования начинающих создателей видео.
На это выделили 200 млн долларов, сообщает news.am.
Уже с августа американские авторы смогут подать заявку на получение гранта из общей суммы в качестве поддержки своего "инновационного" контента.
Предполагается, что фонд будет полностью распределен до конца 2021 года, а после сумма выплат может вырасти.
Указано, что создатели могут подать заявку и пройти квалификацию на получение гранта.
При этом авторам должно быть больше 18 лет, и их контент должен отвечать определенным "базовым показателям для подписчиков".
Ранее сообщалось, что в TikTok появился опасный "суицидальный" челлендж.
Также мы писали о том, что Amazon запретил сотрудникам использовать TikTok.
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