Президент США Дональд Трамп предложил перенести президентские выборы в США. Об этом глава белго дома написал в Twitter.

При всеобщем голосовании по почте (не голосованием по открепительному удостоверению, что хорошо) выборы 2020 года станут самые неточными и мошенническими в истории. Это будет огромным позором для США. Отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать как следует, спокойно и безопасно?

Напомним, что 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, республиканцев - действующий глава государства Дональд Трамп.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: в стране заразились 4,42 млн человек, выздоровели 2,2 млн, умерли более 150 тыс. человек.

Ранее "Подробности" опубликовали материал о том, какие шансы на победу имеет Дональд Трамп, имея в соперниках Джо Байдена и рэпера Канье Уэста.