Трамп предложил перенести президентские выборы [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп предложил перенести президентские выборы в США. Об этом глава белго дома написал в Twitter.
При всеобщем голосовании по почте (не голосованием по открепительному удостоверению, что хорошо) выборы 2020 года станут самые неточными и мошенническими в истории. Это будет огромным позором для США. Отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать как следует, спокойно и безопасно?
Напомним, что 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, республиканцев - действующий глава государства Дональд Трамп.
США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: в стране заразились 4,42 млн человек, выздоровели 2,2 млн, умерли более 150 тыс. человек.
Ранее "Подробности" опубликовали материал о том, какие шансы на победу имеет Дональд Трамп, имея в соперниках Джо Байдена и рэпера Канье Уэста.
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