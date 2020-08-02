Шаттл Илона Маска отправился к Земле (видео) [ Редактировать ]
Космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией американского миллиардера Илона Маска SpaceX отстыковался от МКС.
Об этом сообщает пресс-служба NASA.
По информации, Crew Dragon окажется на Земле по прошествии 19 часов. Космический аппарат должен приводниться в Атлантическом океане у побережья Флориды.
Известно, что На борту находятся два астронавта NASA Боб Бенкен и Даг Херли.
Ранее мы писали, что определен экипаж новой миссии Crew Dragon, который отправится к МКС. Он будет состоять из 4 человек.
по теме
Астронавты NASA возвращаются с МКС на Землю: когда и где смотреть прямую трансляцию
Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли пробыли на МКС более 60 дней
NASA определило состав экипажа второй космической миссии Crew Dragon
NASA определило членов экипажа для второго полета космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции
NASA запустит в космос воздушный шар размером с футбольное поле
Миссия отправится из Антарктиды в декабре 2023 года
Самый красивый звездопад года пройдет августе
В этом году ожидается до 110 метеоров в час при ясном небе
Завораживающая планета: астронавт показал красивейшее фото Земли
Земля на фотографии похожа на мрамор