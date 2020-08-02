Космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией американского миллиардера Илона Маска SpaceX отстыковался от МКС.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

По информации, Crew Dragon окажется на Земле по прошествии 19 часов. Космический аппарат должен приводниться в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Известно, что На борту находятся два астронавта NASA Боб Бенкен и Даг Херли.



Ранее мы писали, что определен экипаж новой миссии Crew Dragon, который отправится к МКС. Он будет состоять из 4 человек.