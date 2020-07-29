Космическое агентство NASA определило членов экипажа для второго полета космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции.

Об этом говорится на сайте NASA.

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Отмечается, что экипаж будет состоять из четырех человек. Командирами космического корабля будут астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган МакАртур. Также в состав команды войдут космонавт от JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Акихико Хошиде и космонавт Европейского космического агентства Томас Песке.

Экипаж второй миссии планируют запустить весной 2021 года. Астронавты будут оставаться на космической станции примерно полгода. С ними на МКС также будут находиться трое россиян, которые отправятся на станцию ​​на российском космическом корабле "Союз".

"Увеличение количества членов экипажа космической станции до семи человек – по сравнению с предыдущими шестью – позволит NASA эффективно удвоить количество научных исследований, которые могут быть проведены в космосе", – заявили в NASA.

Как известно, предыдущая миссия должна вернуться на Землю 2 августа.

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