NASA определило состав экипажа второй космической миссии Crew Dragon [ Редактировать ]
Космическое агентство NASA определило членов экипажа для второго полета космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции.
Об этом говорится на сайте NASA.
Отмечается, что экипаж будет состоять из четырех человек. Командирами космического корабля будут астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган МакАртур. Также в состав команды войдут космонавт от JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Акихико Хошиде и космонавт Европейского космического агентства Томас Песке.
Экипаж второй миссии планируют запустить весной 2021 года. Астронавты будут оставаться на космической станции примерно полгода. С ними на МКС также будут находиться трое россиян, которые отправятся на станцию на российском космическом корабле "Союз".
"Увеличение количества членов экипажа космической станции до семи человек – по сравнению с предыдущими шестью – позволит NASA эффективно удвоить количество научных исследований, которые могут быть проведены в космосе", – заявили в NASA.
Как известно, предыдущая миссия должна вернуться на Землю 2 августа.
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