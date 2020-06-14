В Чехии ,14 июня, в результате столкновения пассажирского автобуса с пригородным поездом пострадали 10 человек. Об этом пишет местное издание Seznam.

фото:seznamzpravy

Авария произошла 14 июня, в 6:40 утра на регулируемом переезде. После столкновения поезд сошел с рельсов.

На железнодорожном переезде в районе Стругажова в Бенешовском районе утром утром столкнулся автобус с пассажирским автопоездом, который сошел с рельсов после аварии, в результате- десять человек получили ранения, один из них серьезно, а остальные получили легкие ранения.

По словам представителя Центрально-чешской пожарной команды Ярослава Габриэля, на обоих транспортных средствах находились 12 человек.

фото: seznamzpravy

По данным железнодорожной администрации и полиции, в момент аварии светофор работал.

фото: seznamzpravy

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