Жуткая авария на железной дороге: поезд сбил пассажирский автобус (фото) [ Редактировать ]
В Чехии ,14 июня, в результате столкновения пассажирского автобуса с пригородным поездом пострадали 10 человек. Об этом пишет местное издание Seznam.
фото:seznamzpravy
Авария произошла 14 июня, в 6:40 утра на регулируемом переезде. После столкновения поезд сошел с рельсов.
На железнодорожном переезде в районе Стругажова в Бенешовском районе утром утром столкнулся автобус с пассажирским автопоездом, который сошел с рельсов после аварии, в результате- десять человек получили ранения, один из них серьезно, а остальные получили легкие ранения.
По словам представителя Центрально-чешской пожарной команды Ярослава Габриэля, на обоих транспортных средствах находились 12 человек.
фото: seznamzpravy
По данным железнодорожной администрации и полиции, в момент аварии светофор работал.
фото: seznamzpravy
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