В австралийском штате Виктория объявили чрезвычайное положение и ввели комендантский час из-за резкого увеличения случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает SBS News.

По информации, с вечера воскресенья, 2 августа, во всем городе будет установлен ежедневный комендантский час, который продлится с 20:00 до 05:00, а спортивная активность будет ограничиваться одним часом в день в пределах пяти километров от дома.

Отмечается, что такие меры будут действовать ближайшие 6 недель до урегулирования эпидемиологической ситуации.

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