В Австралии ввели экстренные "коронавирусные" меры [ Редактировать ]
В австралийском штате Виктория объявили чрезвычайное положение и ввели комендантский час из-за резкого увеличения случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает SBS News.
По информации, с вечера воскресенья, 2 августа, во всем городе будет установлен ежедневный комендантский час, который продлится с 20:00 до 05:00, а спортивная активность будет ограничиваться одним часом в день в пределах пяти километров от дома.
Отмечается, что такие меры будут действовать ближайшие 6 недель до урегулирования эпидемиологической ситуации.
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