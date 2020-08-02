Далеко не всім карантинна криза принесла втрати та розорення. Складні часи - чудова можливість для різкого збагачення. Цю теорію довели в Бельгії - там жорсткі обмеження підштовхнули розвиток стартапу. Про нього розкажемо трохи згодом.

А зараз про Британію. Там саме тестують власне ноу-хау у боротьбі з ковідом. Рахують калорії та уникають шкідливої їжі. Королівство оголосило бій ожирінню. Хто на чолі цього протистояння - розповість Світлана Чернецька із Лондона.

Бургери, картопля фрі та десерт на додачу. Такі смачні картинки цілодобово крутять на британських каналах. Але вже скоро цьому настане край. Уряд забороняє рекламу шкідливої їжі протягом дня. Її дозволятимуть лише після 9 вечора, коли діти не дивляться телевізор.

Під удар британської влади потрапляє уся їжа із високим вмістом жиру, солі та цукру. Її тут називають junk food, у перекладі - це їжа-мотлох. І йдеться не лише про найочевидніші продукти, як то бургери. Але й про соки, білий хліб та морозиво.

Згідно з новим планом - кафе та ресторани мають змінити свої меню. Вказана має бути не лише ціна страви, але й кількість калорій, які вона містить. А магазинам заборонять проводити акції, щоб продати шкідливі продукти. Більше жодних "купи дві пачки чіпсів, а третю отримай в подарунок".

Том Вотсон, ексдепутат парламенту Великої Британії:

Я коли бачив "дві пачки шоколадного печива за ціною однієї", ніколи не проходив повз. І я не жартую, з'їв би одразу обидві пачки. Бо після одного печива ніколи не міг зупинитися. Я був страшенно залежним від цукру.

Колишній депутат Том Вотсон - свою війну з ожирінням виграв. Лише погляньте на нього 9 років тому. Чоловік сів на дієту через діагноз "діабет". А от прем'єр Борис Джонсон лише на початку шляху до здорового способу життя. Кожен день він розпочинає із пробіжки з собакою Діленом, а ще сів на дієту.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Я завжди хотів скинути вагу і, як багато людей, боровся із зайвими кілограмами. Вага то збільшувалася, то падала. А відтоді як я одужав від коронавірусу - стабільно покращую свій фізичний стан. Не хочу робити якихось заяв, бо я лише почав концентруватися на цьому, але вже втратив понад 6 кілограмів.

Після того, як прем'єр потрапив до реанімації, він переоцінив своє ставлення до надлишкової ваги. І вирішив повести за собою всю націю. Адже люди із ожирінням мають вдвічі більший ризик померти від коронавірусу. Для Британії ця проблема - дуже нагальна. Понад чверті дорослого населення страждає від ожиріння. А кожна третя дитина у віці 10 років має зайві кілограми.