Далеко, не в таких віп-умовах зараз тримають в Білорусі затриманих вагнерівців. Вже за тиждень в країні відбудуться президентські вибори. На них конкуренцію Олександру Лукашенку складе кандидат від опозиції - Світлана Тихановська. І ці виборчі перегони відбуваються саме на тлі скандалу із затриманням російських найманців. Нові подробиці скандалу - у нашому матеріалі.

Росія намагалася приховати відправку двох сотень найманців з приватної військової компанії "Вагнера". Про це заявив білоруський президент Олександр Лукашенко - після доповіді глав спецслужб та Слідчого комітету Білорусі.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі:

Многие факты - вы мне письменно доложили - интересны. Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия - выяснить эти цели. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь. И притом, когда я это говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать "хвост" в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда.

Під час допитів кілька "вагнерівців" вже встигли заявити, що прямували через Мінськ до Стамбулу з туристичною метою, щоб подивитися на тамтешній собор святої Софії. Це нагадало розповідь ГРУ-шників "Петрова" та "Боширова", підозрюваних в отруєнні родини Скрипалів у Солсбері мовляв, вони також хотіли помилуватися шпилем місцевого собору. Лукашенко попросив не застосовувати до затриманих росіян "жорстких методів" на допитах.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі:

Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношение них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали - они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал.

Допити затриманих тривають. Так само, як і пошуки решти з двохсот "вагнерівців", які за даними правоохоронців, прибули до Білорусі для організації масових заворушень під час президентської виборчої кампанії. Також шукають зброю, яку найманці могли доправити у країну.

Іван Носкевич, голова Слідчого комітету Білорусі:

Мы бы тоже хотели знать, было ли у них оружие, есть ли оно где-то уже на территории страны, либо прибудет позже. Если бы оружие было изъято сразу при задержании - вы же понимаете - совершенно другой контекст разговора, иные подозрения были бы выдвинуты к этой группе. В дежурные части органов внутренних дел уже поступает различная информация - где-то кого-то заметили, где-то какие-то подозрительные люди - она вся аккумулируется, анализируется, пока никто дополнительно не задерживался.

Наступної неділі у Білорусі відбудуться президентські вибори. Конкуруватиме з чинним президентом Олександром Лукашенко чи не вперше реальний опозиційний кандидат. Світлану Тихановську вже зареєструвала ЦВК. Решті охочим посісти головне крісло країни відмовили під різними приводами.