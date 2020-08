Астронавты Дагласом Херли и Робертом Бенкен, которые были на космическом корабле Crew Dragon успешно вернулись на Землю.

Crew Dragon приводнился 2 августа, в 21:48 (по Киеву). Трансляция велась NASA в Twitter.

В NASA уточняют, что погода в потенциальных точках приводнения на запад от Флориды в Мексиканском заливе благоприятная. Процессу не помешал ураган Исайя, который неспешно движется в сторону Космического побережья.

"Thanks for flying @SpaceX."



📍 Current Location: Planet Earth



A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3