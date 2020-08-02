Космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю (видео) [ Редактировать ]
Астронавты Дагласом Херли и Робертом Бенкен, которые были на космическом корабле Crew Dragon успешно вернулись на Землю.
Crew Dragon приводнился 2 августа, в 21:48 (по Киеву). Трансляция велась NASA в Twitter.
The four main parachutes have deployed. #LaunchAmerica pic.twitter.com/Ctu4v7hbMw— NASA (@NASA) August 2, 2020
В NASA уточняют, что погода в потенциальных точках приводнения на запад от Флориды в Мексиканском заливе благоприятная. Процессу не помешал ураган Исайя, который неспешно движется в сторону Космического побережья.
"Thanks for flying @SpaceX."— NASA (@NASA) August 2, 2020
📍 Current Location: Planet Earth
A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3
Также подчеркивается, что если Crew Dragon пройдет это последнее испытание, SpaceX сможет обеспечить регулярные оперативные полеты на МКС, начиная с конца 2020 года.
Напомним, ранее мы сообщали, чем занимался экипаж корабля Crew Dragon.
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