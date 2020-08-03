Десятки правоохоронців постраждали під час протестів у Берліні [ Редактировать ]
Щонайменше 45 правоохоронців постраждали у Берліні під час протестів проти коронавірусних обмежень. Трьох з них шпиталізували. Загалом, на акцію вийшли близько 20 тисяч людей. Полісмени спочатку закликали людей розійтися, а далі застосували силу.
Під час розгону мітингу сталися сутички. Правоохоронці затримали півтори сотні людей. Проти організатора акції порушили справу за недотримання карантинних правил.
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