Каліфорнію"накрили" масштабні лісові пожежі [ Редактировать ]
Масштабні лісові пожежі вирують в американському штаті Каліфорнія. Евакуювали близько 8 тисяч людей. Вогонь там палає від п'ятниці, вже згорів житловий будинок та дві господарські споруди. Про жертви наразі інформації не надходило.
Полум'я намагаються приборкати майже 400 надзвичайників. Причина займання - спекотна погода.
по теме
В Калифорнии вспыхнули мощные лесные пожары: тысячи людей эвакуировали
В американском штате Калифорния лесные пожары охватили около 4,8 га.
У Сан-Дієго загасили пожежу на десантному кораблі
На облавку "Бонхом Річард" спалахнуло в неділю. Унаслідок постраждали 63 людини. Серед них двадцятеро цивільних. Попередньо причиною інциденту називають необережність під час виконання ремонтних робіт
Руйнівна повінь накоїла лиха в Афганістані
Стихія зруйнувала десятки будинків, ще сотні підтопила, також пошкоджені дороги та транспорт
Могла выжить, но оттолкнула спасателя: в Киеве женщина сгорела заживо (видео)
В Киеве на Троещине произошел пожар в квартире
Штаб "Опозиційної платформи - За життя" координує ліквідацію пожежі на Луганщині
На Луганщині досі ліквідують наслідки масштабної пожежі в селище Смолянинове. Вже вивезли близько тисячі тонн сміття від згорілих будинків і продовжують розчищати вулиці та прибудинкові території