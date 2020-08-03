Масштабні лісові пожежі вирують в американському штаті Каліфорнія. Евакуювали близько 8 тисяч людей. Вогонь там палає від п'ятниці, вже згорів житловий будинок та дві господарські споруди. Про жертви наразі інформації не надходило.

Полум'я намагаються приборкати майже 400 надзвичайників. Причина займання - спекотна погода.