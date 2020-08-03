Жертви пандемії: у США масово закриваються ресторани [ Редактировать ]
Жертви пандемії, про яких не згадують. По всьому світу через коронавірус сотні мільйонів людей залишилися без роботи. Чи не найбільше постраждала сфера послуг. За останніми прогнозами, у США після карантину не відкриються дві третини ресторанів.
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Усе порожньо. Тут видавали замовлення. Ось кухня, де постійно був гомін, робили піци і пасти і салати. Зараз нічого з цього немає.
Меделін Альфано показує свій ресторан у Санта-Моніці. Порожня кухня, перевернуті стільці та повна тиша.
Салати… Десь шестеро людей тут працювали зазвичай ввечері - коли були важкі зміни, а вони - були кожен день.
Більшість закладів Меделін тут у Каліфорнії повністю закриті вже майже півроку.
Ресторанний бізнес у США - другий за величиною сектор економіки. Це більше ніж 15 мільйонів працівників. З початком карантину більшість людей були звільнені, або відправлені у вимушені відпустки.
Меделін Альфано, власниця ресторану у Санта-Моніці:
На цьому ресторані ми вже втратили десь півмільйона доларів, я досі виплачую кредит, сплачую за оренду приміщення, за електрику. Все одно доводиться платити.
Габріелю Гордону у Сіал Біч пощастило трохи більше - його заклад працює на доставку. Та каже - це мізер порівняно з колишніми замовленнями.
Габріель Гордон, власник ресторану у Сіал Біч:
До епідемії справи йшли досить добре, успішний бізнес протягом 14 років. 14 було б у грудні. Коли влада закрила ресторани залишивши лише замовлення на видачу ми вмить втратили 85-90 відсотків бізнесу.
За оцінками економістів через закриття ресторанів американська економіка втратить понад 675 мільярдів доларів! Адже це не лише чеки за вечерю. А насамперед зарплати, які працівники не отримують вже півроку, а отже й самі не витрачають кошти.
Ще в травні через коронавірус Конгрес США ухвалив безпрецедентний за обсягами пакет порятунку економіки - більше 3 трильйонів доларів. З цих грошей кожен американець, який втратив роботу, щотижня отримував по 600 доларів.
Термін дії програми завершився. І конгресмени, які мали ухвалити нову - ще далекі від згоди.
Доки у Конгресі сперечаються - економісти б'ють на сполох. Економіка США показує рекордне падіння. У другому кварталі цього року показник ВВП країни скоротився на третину. Такого не було навіть за часів Великої депресії. І це означає, що владі все ж таки доведеться знайти консенсус. Адже без допомоги посткарантинна криза може призвести до наслідків, набагато суворіших за Covid-19.
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