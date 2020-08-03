3 августа на всей территории Украины будет бездождливая погода, а температура воздуха будет составлять до 28 градусов тепла.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По информации, На западе погода будет без дождей в дневное и ночное время и теплее, чем в других регионах.

Ожидается от +24 до +28 тепла, а ночью от +10 до +14 градусов. В центре и на севере страны температура воздуха ожидается от +22 до +27 тепла, а ночью опустится до +10 +14 градусов. В южных и восточных областях днем ожидается от +25 до +27 тепла, а ночью от +12 до +18 градусов. В Одесской области воздух прогреется до +28 градусов. Скорость ветра по стране составит от 5 до 10 метров за секунду.

Отмечается, что в Киеве столбик термометра будет держаться на отметке от 23 до 26 градусов тепла.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее мы писали, что в Украине объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о дождях, грозах и шквальном ветре.