В Індії сурогатним алкоголем отруїлися десятки людей [ Редактировать ]
Щонайменше 86 людей в індійському штаті Пенджаб отруїлися нелегальним алкоголем. Напій виготовляють підпільно вдома у бідних районах міст і селищ. Поліція заарештувала 25 людей за фактом незаконного продажу спиртного.
За словами представника поліції, вони поширювали сурогат у придорожніх кафе туристам і селянам.
Продаж алкоголю в Індії останнім часом обмежили в рамках карантину. Подекуди місцеві вживають антисептики. В останній день липня через це у штаті померли десятеро чоловіків.
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