Щонайменше 86 людей в індійському штаті Пенджаб отруїлися нелегальним алкоголем. Напій виготовляють підпільно вдома у бідних районах міст і селищ. Поліція заарештувала 25 людей за фактом незаконного продажу спиртного.

За словами представника поліції, вони поширювали сурогат у придорожніх кафе туристам і селянам.

Продаж алкоголю в Індії останнім часом обмежили в рамках карантину. Подекуди місцеві вживають антисептики. В останній день липня через це у штаті померли десятеро чоловіків.