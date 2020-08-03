Тернопольский городской совет заявляет решительное несогласие против внесения города в красную зону карантина. Соответствующее решение приняли на внеочередной сессии совета. Об этом сообщил глава города Сергей Надал на своей странице в Facebook.

За первое полугодие город потерял 100 млн гривен, сообщил Надал.

Мы все понимаем, что есть карантин, все горожане готовы соблюдать. Есть соблюдение масочного режима, ношение перчаток, использование дезинфекторов...но остановить работу города мы не можем.

Впрочем, он говорит, что по всем показателям, даже Минздрава, Тернополь не попадает в красную зону. И, когда правительство принимало решение, то с местными властями обсуждения не было.

Мэр города отметил, что государство за все время карантина финансово не помогло городу, а теперь еще и вносит его в красную зону.

По состоянию на 2 августа, в городе 845 случаев заражения коронавирусом, 233 человека выздоровели, всего 2 смертельных случая.

Ранее мы писали, что с 1 августа карантин в Украине заработал по-новому. В стране карантин усиливать будут, если показатель заболеваемости будет ухудшаться пять дней подряд.