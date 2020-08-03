Сын украинского депутата купил остров в Италии [ Редактировать ]
Несколько дней назад за 10 миллионов евро продали итальянский остров Галлинара в Лигурийском море. Этот остров - богатый историей природный заповедник, расположенный в 1,5 км от побережья между Альбенгой и Алассио. Он веками принадлежал церкви, а затем, в последние 150 лет, богатым банкирам и промышленникам.
Теперь остров принадлежит 42-летнему украинцу Александру Богуслаеву, гражданину Гренады (остров в Карибском море).
Кто этот бизнесмен?
Родившийся в Запорожье, индустриальном городе Украины, где расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция, Александр является сыном политического и промышленного деятеля 82-летнего Вячеслава Богуслаева. Он является главой правления, генеральным директором, председателем совета директоров, почетным президентом предприятия "Мотор Сич". Предприятие с 2017 года находится в центре международного дипломатического дела. За приобретение завода была борьба. Купила его компания из Китая. Позже вмешались США и заблокировали продажу.
Переговоры с Богуслаевым начались еще в мае, а 17 июля сделка закрылась. Теперь Богуслаев сможет установить украинский (или гренадский) флаг на вершине "острова черепах".
Про остров
Остров в форме черепахи находится в центре моря, он недоступен для туристов. Его высота достигает 87 метров, длина - 470, ширина - 450. Остров был убежищем для святых.
Остров Галлинара, благодаря своей незагрязненной природной среде, редким видам растительности и крупнейшей колонии серебристых чаек, охраняется как природный парк регионального значения. Побережье Галлинары находится в сравнительно нетронутом человеком виде, а морское дно принимает довольно редкие оттенки.
Издавна Галлинара перешла под прямую защиту Ватикана и стала резиденцией очень мощного бенедиктинского аббатства. До середины 1800-х годов территория острова была "приватизирована". Купил его банкир Леонардо Гастальди.
Во время Второй мировой войны в глубине острова нацисты вырыли туннели для складирования оружия и взрывчатых веществ.
Как только война закончилась, в 1947 году, в 100 метрах от Галлинары, произошла одна из самых серьезных трагедий в этих краях: моторная лодка "Анна- Мария", в которой находились дети от 4 до 13 лет, во время поездки на остров, столкнулась с препятствием и быстро затонула, унеся 44 жизни.
С 1960 году генуэзский промышленник Риккардо Диана приобрел "черепаху", там появились вода и электричество, а свободное место превратилось в пристань для яхт.
В конце 1970-х годов собственность перешла группе лигурийских и пьемонтских семей.
Ранее мы писали о том, что остров в Италии, где не болеют коронавирусом, озадачил ученых.
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