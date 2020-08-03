В понедельник, 3 августа, в Киеве перекрыли улицу Старокиевская, которая находится в районе станции метро "Политехнический институт". Об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщается, там заминирован автомобиль.

Сейчас на месте событий ждут прибытия взрывотехников.

Ранее мы писали, что в Киеве заминировали многоэтажный дом.