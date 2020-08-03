16 людей загинули, більшість з них діти у результаті повеней на сході Афганістану. Ще четверо осіб травмовані. "Велика вода" прийшла у провінцію Нан-Гархар ще у п'ятницю ввечері, через рясні дощі.

Стихія зруйнувала десятки будинків, ще сотні підтопила, також пошкоджені дороги та транспорт. Нині рівень води спав, а мешканці розгрібають завали. Влада забезпечує постраждалі родини гуманітарною допомогою.