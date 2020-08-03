У Каліфорнії евакуювали тисячі людей через лісові пожежі [ Редактировать ]
Масштабні лісові пожежі вирують в американському штаті Каліфорнія. Евакуювали близько восьми тисяч людей. Палає від п'ятниці. Про жертви наразі інформації не надходило.
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