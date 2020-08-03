Генерация долгов "Центрэнерго" грозит крахом угледобывающей отрасли и увеличением закупок российского газа [ Редактировать ]
Государственная компания "Центрэнерго", будучи единственным покупателем добываемого на госшахтах угля, из-за решений НКРЭКУ вынуждено реализовывать электроэнергию дешевле себестоимости. Это генерирует долги на "Центрэнерго", что ставит под угрозу функционирование углепрома и стабильность энергетической системы страны. В свою очередь прекращение работы углепрома создаст необходимость наращивать газовую генерацию, сырьем для которой станет российский газ. Об этом говорится в материале на портале Delo.ua.
"А вот "Центрэнерго" действительно осталась крайней в аукционе щедрости НКРЭКУ. Себестоимость производства электроэнергии на ее ТЭС - около 1,6 грн за кВт-ч при работе на угле. Постоянные изменения нагрузки тоже выливаются в дополнительные расходы. Напоминаю, продается электроэнергия при этом по 1,2 грн за кВт-ч. Плюс ко всему, "Центрэнерго" - единственный потребитель угля с государственных шахт, то есть их существование и доход напрямую зависят от финансовой ситуации на предприятии.
В итоге мы попадаем в парадоксальную ситуацию, когда убытки решили возложить именно на ту госкомпанию, от которой зависит существование угольной отрасли и работа всей энергосистемы Украины. Пусть правительство и собирается постепенно закрывать шахты, но мгновенно трудоустроить десятки тысяч их работников - не такая простая задача. Пока ее решение не найдено - в интересах государства поддерживать отрасль и не допускать социального кризиса, постепенно закрывая самые убыточные шахты и создавая новые рабочие места в других сферах.
Сейчас "Центрэнерго" еще справляется, обеспечивает шахтеров и собственных сотрудников работой, постепенно накапливая долги. Ситуация усложняется еще и миллиардной задолженностью перед предприятием со стороны уже не функционирующего "Энергорынка". Не говоря о том, что "Энергорынок" должен не только "Центрэнерго", и с этими долгами тоже нужно что-то делать, однако, создаётся впечатление, что о них попросту забыли. Или кто-то старается, чтобы все забыли", - говорится в материале.
Сообщается, что "Центрэнерго" подвергается критике из-за использования газовых блоков, хотя эта мера временная и направлена исключительно на экономию средств госкомпании: "Тем временем, критикуя "Центрэнерго" за сжигание газа - на предприятии заявляют, что это ситуативная и вынужденная мера для минимизации убытков, - с другой стороны государство в лице "Укрэнерго" планирует строительство дополнительных маневренных мощностей. Это будут ТЭС, работающие на газе, который по факту Украина получает из России, пусть и реверсом через европейских посредников. То есть вместо обеспечения работой собственной угольной промышленности, мы будем покупать еще больше газа у страны-агрессора".
Для выхода украинской энергетики из кризиса, резюмирует автор, антикризисный штаб под руководством главы Кабмина должен принять соответствующие решения на основе ранее озвученного плана.
Отметим, в состав "Центрэнерго", пребывающего в управлении Фонда госимущества Украины, входят 3 ТЭС суммарной мощностью 7665 МВт. "Центрэнерго" находится в перечне объектов большой приватизации.
Ранее сообщалось, что кредиторы "Центрэнерго" обжалуют в Верховном суде решение об остановке процедуры банкротства компании.
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